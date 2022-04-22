Türk-İş Başkanı: Yılın ortasında asgari ücretle ilgili müspet bir şey demek zorundalar

Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Konferasyonun 1 Mayıs programını açıklayan Atalay, asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Türk-İş'in 1 Mayıs günü Taksim Meydanı’nda çelenk bırakacağını söyleyen Atalay bu yıl 30 ilde 1 Mayıs’ın kutlanacağını bildirerek “Kalan vilayetlerimizde her sendika kendi başına, illerde bazıları salon toplantıları, bazıları alanda yapacak. Bazıları basın toplantısı yapacak. Seneye bir alan tespit edip, nasip olursa üç memur, üç işçi sendikası ortak beraber yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Asgari ücretli, emekli ve çalışanların aldığı zammın bir özelliğinin kalmadığını dile getiren Atalay, “Bu meseleleri yılın ortasını geçmeden masanın üstüne yatırıp konuşmak lazım” dedi.

Gazetecilerin asgari ücret tartışmalarına ilişkin sorusu üzerine Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Açıklanan enflasyon çalışana uygulansın'

“İmkan varsa haziran ayına, görüşmeye de gerek yok. Her ay enflasyon ayın dördünde açıklanıyor. Asgari ücret ne zaman gündeme geldi? Şubat ayının birinde asgari ücretli zam aldı. Aradan 1,5 ay sonra bu konu konuşuluyor. Bakana soruyorum, ‘Haberim yok’ diyor. Ben kime soracağım bakandan başka?...

Bununla ilgili beklemenin bir anlamı yok. Açıklanan enflasyon asgari ücretli, emekli ve çalışana uygulansın. Hemen yapılsın bu. Türkiye’yi yönetenlerin elinde. Bununla ilgili işveren sendikasını çağırmaya da gerek yok, bizi de çağırmasınlar. Mayısın dördünde açıklanıyor. Ne açıklanıyorsa ilave etsinler. Sendikalar, sendikacılar, siyasi partiler umut satamaz. Yapacağız der, yaparlar.

Asgari ücret kadar bu ülkede emekli o kadar mağdur. Evvelden emekli iki asgari ücret alıyordu. Emekli ve asgari ücretliyi aynı çatının altında oturup konuşmak lazım. 2,5 milyon emekli asgari ücret alıyor. Buradan sizin huzurunuzda sesleniyorum, uzatmadan yılın ortasında asgari ücretliye de emekliye de ben bayrama bir şey bekliyordum emekliye bayram ikramiyesi olmadı… Emekli, asgari ücretli geçinmeyi bırakın bir ay geçinmeyi, 15 gün içinde geçinemiyorlar. Biz burada emeklinin de işsizin de temsilciyiz. Sendikaların yüzde 1’i asgari ücretli. Bizim bu asgari ücretlileri örgütlenme çatısının altına almamız lazım."

'Müspet bir şey demek zorundalar'

Atalay, Isparta dönüşü görüştükleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e emekli maaşları ve asgari ücret konusunu anlattıklarını söyledi. Atalay, “Yılın ortasında emekliyle ilgili de asgari ücretliyle ilgili de dar ve sabit gelirliyle ilgili de müspet bir şey demek zorunlalar. Türkçesi bu” dedi.

Taleplerinin peşini bırakmayacaklarını dile getiren Atalay, “Bunun peşini bırakmayın. Söylemeye, dillendirmeye arkadaşlarım devam eder. 1 Mayıs alanlarında 81 ilde saydığım sorunları söylemeye devam ederiz. Ta ki netice alana kadar” diye konuştu.

Seçim tartışmalarına ilişkin soru üzerine Atalay, “Bir an evvel seçim olsun. Üç senedir seçim konuşuyoruz. Gündemde başka bir şey yok. Zamanında olacak diyorlar. Yorulduk. Bir an evvel, gelse olsa da kurtulsak” yanıtını verdi. Atalay, açıklamasının erken seçim çağrısı olup olmadığı yönündeki soruya ise şunları kaydetti:

“Erken seçim demiyorum. Diyorlar ki zamanında yapacağız. Zamanında yapılsın. Millet kimi istiyorsa oy versin. Sandıktan çıkana da sahip çıkalım. Onlara da diyelim ki ‘Sandıktan çıktınız, hadi bunları yerine getirin’. Şu kadar günde, onlara gün verelim.”

ANKA'nın haberine göre Türk-İş’in diğer emek meslek örgütleriyle ortak kutlama yapacağı iller şöyle:

ANTALYA: DİSK, HAK-İŞ, Birleşik Kamu-İş, KESK, TMMOB, MMO,

AYDIN: DİSK ve KESK.

DENİZLİ: DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve bazı siyasi partiler.

EDİRNE: DİSK, KESK, TMMOB, Birleşik Kamu-İş, TTB, ADD, siyasi partiler.

İZMİR: DİSK, KESK, TMMOB, TTB, İzmir Barosu.

KOCAELİ: HAK-İŞ.

SAMSUN: DİSK, KESK.

SİNOP: DİSK, Kamu-İş, KESK.

TUNCELİ: DİSK ve KESK.

UŞAK: KESK, Kamu-İş ve sivil toplum örgütleri.

ZONGULDAK: TMMOB ve KESK.