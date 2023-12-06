TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 'asgari ücrete tek zam' açıklaması

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, CHP heyetinin ziyareti sonrasında yeni asgari ücretle ilgili basın açıklaması yaptı.

"Enflasyon ve fiyat artışı olmazsa tek zam olsun" diyen Atalay, "Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir işi yapmadık. 40 senedir bu iş devam ediyor, toplasanız 5 kere uzlaşıyla çıkmıştır. Enflasyonu durdursunlar, ete süte, kiraya zam gelmesin, o zaman asgari ücreti konuşmanın bir anlamı da yok. Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara, bu sürdürülebilir bir şey değil" ifadesini kullandı.

Pazartesi günü asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını belirten Atalay şunları söyledi:

"Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir işi yapmadık. 40 yıldır pazarlıklar sürüyor, toplasanız 5 kere uzlaşı çıkmamıştır. Asgari ücretlilerin yüzde 99'u örgütsüz. Bunların zor şartlarda geçindiğini herkes biliyor. Enflasyonu durdursunlar, ete, süte, kiraya zam gelmesin, asgari ücret konuşmanın anlamı kalmaz. Sen zammı ver, ertesi gün fiyatları artır... Bu sürdürülebilir değil."

‘Geri adım atılması gerek’

CHP'li Gamze Taşçıer de "Umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılan görüşmelerde öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret ile ilgili bir geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Taşçıer, şunları söyledi:

"Bugün enflasyon ortamında Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek sadece bir sayıdan ibaret. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800 TL civarındayken vatandaşın alım gücü daha yüksekken bugün alım gücü geri alınıyor. CHP olarak asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın işçinin-emekçinin insan onuruna yaraşabilir bir gelir elde etmesini sağlamayacağını ifade ettik. Pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde yılda bir kez zam kararından geri adım atılması gerektiğine inanıyoruz."