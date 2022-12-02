Türk-İş Başkanı asgari ücret zammı için rakam verdi: 'Altını kabul etme ihtimalimiz sıfır'

2023 yılı asgari ücretine ilişkin konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en az 7 bin 785 TL olması gerektiğini söyledi.

TRT Haber'de katıldığı programda konuşan Atalay, "7 bin 785 lira, bu rakam kırmızı çizgi, bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Kırmızı çizginin üzerine çıkmak gerekiyor. Bizim hesabımıza göre gıda artış yüzde 138. Çalışma Bakanı'nın iyi niyetinden şüphem yok ama şimdi bu markete kasaba bakkala markete işçi gidiyor, işsiz gidiyor, emekli gidiyor, dar gelirli gidiyor, sabit gelirli gidiyor, küçük esnaf gidiyor, köylü gidiyor. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.

'Biz duracağımız yeri biliyoruz'

Yani ülkeyi yönetenler veya iş veren sendikası bunu da göz önünde bulundurarak bize bir rakam getirmesi gerekiyor. Ondan sonra biz duracağımız yeri biliyoruz. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız.

7 bin 785 liranın altındaki bir rakamı kabul etmemiz sıfır, kırmızı çizgimiz. Bu miktarın üzerine çıkmamız lazım. Gıda da artış yüzde 138. Neyin ne olduğunu biz A'dan Z'ye biliyoruz. Bunlar göz önünde bulundurulmalı ve öyle bir rakam bize getirilmeli."