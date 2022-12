TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan 'asgari ücret' açıklaması: 'Tedirginliğimiz, sıkıntımız oydu'

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay asgari ücrete ilişkin “Topluma tebessüm ettirecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz imza atalım geçen sene olduğu gibi. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak zamla ilgili olarak bakanlıkta TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bugün bir araya geldi. Görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları için takvim belirlendi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısının 7 Aralık, ikinci toplantısının 14 Aralık'ta yapılacağını söyledi. Söz konusu toplantılar tamamlandığında 2023 yılı asgari ücret zammı belli olacak.

'Rakam konuşulduğu zaman öbür rakamlar da artmaya devam ediyor'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gazetecilere konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun takvimi belli oldu. İlk toplantı 7 Aralık saat 14.00'te, ikinci toplantı 14 Aralık saat 14.00'te yapılacak. Rakamla ilgili ne çıkar önümüzdeki günlerde o da 14’ünden evvel komisyon toplantı yapsın, önümüze rakam getirsinler. Öyle bir noktaya geldi ki, asgari ücretin dört aydır herkes konuşmaya devam ediyor. Uygulama şubatın 1’inde olacak, arada gene iki ay var. 60 gün zaman var, biz yine asgari ücreti konuşuyoruz. Konuşulduğu zaman milletin cebine para mara girmiyor. Bugüne kadar asgari ücretle ilgili ilk defa burada konuşuyorum. Bu, geçmişte aralık ayının sonunda belli oluyordu, geçen sene birazcık öne alındı. Ne zaman rakam konuşulmaya başlansa raflarda fiyatlar artmaya devam ediyor. Tedirginliğimiz, sıkıntımız oydu. Ben geçen sene bu vakitlerde peynir 35 liraydı, şu anda ortalama peynir 140-150 lira. Rakam konuşulduğu zaman öbür rakamlar da artmaya devam ediyor. İşini düzgün yapan esnaf ya da marketler var ama işini düzgün yapmayanlar da var bu ülkede. Bunu en iyi kim biliyor? Emekçi biliyor, işçi biliyor, marketlere gidenler biliyor.

'Topluma tebessüm ettirecek bir rakam çıkarsa...'

Bu rakam açıklandıktan sonra inşallah topluma tebessüm ettirecek bir rakam çıkarsa arzumuz üçümüz imza atalım geçen sene olduğu gibi. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa o masada olmayacağımızı her zaman ifade ediyorum. Asgari ücret yeni işe başlayanlar ile ilgili ama öyle bir noktaya geldi ki maalesef geçim ücreti oldu. Çalışma hayatında bazı sorunlar var; EYT gündemde, taşeron sıkıntısı var, vergi ile ilgili sıkıntı var, iş yerlerinde şu an promosyon ilgili sıkıntılar var. Bunların tamamı ocak ayının ortasında ya da sonunda çözülmesi gerekiyor. Vergi ile ilgili her ortamda ifade ediyorum. Biz evvelde aralık ayının sonunda giriyorduk yüzde 27’ye, şimdi mayıs ayının sonunda yüzde 27’ye gidiyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme gerekiyor. İşçinin, kamuoyunun beklentisi bu. Bu konuları da her gün görüşmeye devam ediyoruz. Mesele asgari ücret ile bitmiyor. Asgari ücretin üzerinde çalışanların durumu ne olacak? Onunla ilgili de iş yerlerinde düzenleme gerekiyor.

Hükümetin bir şey yapması lazım, asgari ücret arttı diye işçi çıkartanlar geçmişte oldu. Onun önüne geçmek lazım.”