Türk ayakkabı şirketi Rusya’da faaliyete geçti

Reebok firmasının Rusya’daki işletmesini alan Türk ayakkabı şirketi FLO, Rusya’da faaliyet gösteren online satış siteleriyle doğrudan ürün teslimatı konusunda anlaşma sağladı.

Sputnik'in aktardığına göre, ilk FLO ürünleri Rus online satış şirketi Wildberries’in platformunda yerini aldı.

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Ozon da Türk şirketiyle anlaştığını bildirdi.

FLO, Batı tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında Rusya pazarından çekilme kararı alan İngiliz Reebok firmasının Rusya'daki işletmesini satın almıştı.