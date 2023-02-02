Türk-İş: Asgari ücrete ek zam talebimiz yok

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 'asgari ücrete ek zam talebiyle' ilgili açıklama yaptı.

Atalay, "Zam talebimiz yok. Önce gündemdeki kamu sözleşmesini halledelim. Ondan sonraki ortama bakarız. Asgari Ücret Komisyonu'nda toplantıya katılmadık. Hatta bizi tenkit edenler var, 'gitseydin daha yüksek olabilir miydi' diye. Olabilirdi. Ama TÜRK-İŞ bir rakam söyledi, onun arkasında durdu. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle oldu" dedi.

Ergün Atalay, "Şu kamu sözleşmesi ve taşeron işini ülke gündeminden çıkaralım, sonrasında yapacak bir şey varsa yaparız" diye konuştu.