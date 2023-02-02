'Asgari ücret 10 bin lira olacak' iddiası

Eski Ekonomi Bakanı Işın Çelebi, Mart ayında asgari ücrete yeni bir zam beklediğini söyledi.

Dünya'dan Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan Çelebi, asgari ücretin gelecek yeni zam ile 10 bin lira olacağını ileri sürdü.

“Tahminime göre Mart’ta 10 bin TL seviyesine çıkarılacak” diyen Çelebi “GSMH’den dar gelirlilerin aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir gelir gerilemesi var. Bu toplumun huzurunu da tehlikeye atıyor" açıklamasında bulundu.

'Enflasyonla daha fazla gidemeyiz'

Çelebi, "Türkiye’nin seçim sonrasında enflasyonla çok disiplinli bir politikayla mücadeleye girmesi gerek. Türkiye enflasyonla çok fazla gidemez. Rakamları indirdiğiniz zaman hayat pahalılığı sorununu çözemiyorsunuz. Çözüm; hep hastalık kalacak, parça parça kararlar alınacak şekilde aranıyor" yorumunda bulundu.

'2023 yılını toparlamaya yetmez'

Seçimler sonrasında tüm Türkiye'yi zorlu bir dönem beklediğini ifade eden Çelebi, "Seçimden sonraki aylar 2023 yılını toparlamaya yetmez. 2024 sonuna kadar uğraşmak lazım. Seçim sonucu ne olursa olsun bir istikrar programı uygulamak gerekecek. Bütçede gelir gider dengesi kalmadı, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70’in altına indi” ifadesini kullandı.

'Özel kur talebini yanlış buluyorum'

Sermayenin 'özel kur' talebi de değinen Çelebi, bunun yanlış bir talep olduğunu belirterek, "Özel kur taleplerini yanlış buluyorum. Kur masada belirlenmez, piyasada belirlenir. Piyasalarda kendi işleyişi içinde çözüm bulması gerekir. Kur korumalı mevduat kitlendi, yeniden cazip hale getirmek için faiz üst sınırı kaldırıldı. Bana göre günlük kararlar alınarak götürülmeye çalışılıyor" dedi.