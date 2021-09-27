Türk-İş: Açlık sınırı 3 bin 49 TL, yoksulluk sınırı 9 bin 931 TL

Türk-İş, "Eylül 2021 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması" kapsamında bir rapor yayınlayarak Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunu ve gıda fiyatlarının Eylül ayı ve yıllık artış oranlarını açıkladı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporunda Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 4,18 arttığı belirlenirken; yıllık gıda enflasyonu son 28 ayın en yüksek oranına ulaşarak yüzde 24,6 olarak kaydedildi. Rapora göre asgari ücret açlık sınırının 224 TL altında kaldı.

Türk-İş raporunda Eylül ayı gıda fiyatlarının aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 24,56 arttığı hesaplandı. Raporda "Halen yürürlükte olan aylık net 2825,9 TL asgari ücret yine açlık sınırının altındadır. Aradaki fark bu ay 224 TL'ye yükselmiştir." denilerek asgari ücretin dört kişilik bir ailenin açlık sınırının altında kaldığına dikkat çekildi. Yoksulluk sınırının ise 9,931 TL'ye yükseldiği açıklandı.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açlık sınırı 2,447 lira, yoksulluk sınırı 7,973 lira; 2021 Ağustos'ta ise açlık sınırı 2,927 lira, yoksulluk sınırı 9,533 liraydı.

Raporda tek başına yaşayan bir çalışanın yaşam maliyeti aylık 3,709 lira olarak kaydedildi.