Turizm emekçileri: İnn Alanya Otel’de yaşanan iş cinayetinin sorumluları bellidir!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan İnn Alanya Otel’de 30 yaşındaki turizm emekçisi Savaş Erizgi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

15 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen olayda, 10 dakikalık elektrik kesintisinin ardından bulaşık makinesinden patlama sesleri ve dumanlar yükselmeye başladı. Otelin mutfak bölümünde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesine müdahale ederken elektrik akımına kapıldı.

Duruma dair ifadesi alınan otel sahibinin 3 ay önce oteli işletmek için kiraladığı, Savaş Erizgi’nin ise otelde 2 aya yakın zamandır çalıştığı ve otelin lojmanında konakladığı öğrenildi.

Yaşanan iş cinayetine dair Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yayınlayarak sürecin takipçisi olacağını ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu:

“15 Eylül Çarşamba günü, İnn Alanya Otel işletmesinde 30 yaşındaki turizm emekçisi Savaş Erizgi hayatını kaybetti. Otelde kesilen elektriğin 10 dakika sonra gelmesinin ardından sanayi tipi bulaşık makinesinden patlama sesleri ve dumanlar çıktığını gören Savaş Erizgi, makineye müdahale etmek isterken elektrik akımına kapıldı. Öncelikle, turizm emekçisi arkadaşımız Savaş’ı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

İş güvenliğinin olmadığı, emekçilerin hayatının hiçe sayıldığı bu işletmede, Savaş’ın ölümünün sorumluları bellidir:

Pandemi dönemindeki durgunluğun ardından, turizmdeki kısa süreli hareketlilikten faydalanmayı hedefleyen patronlar, turizm emekçileri için güvenli çalışma ortamı oluşturmadan otellerini kullanıma açtılar. Otel emekçileri sağlıksız ve güvencesiz koşullarda çalışıyormuş, iş güvenliği sağlanmamış, patronların umurunda değil! Turizm patronlarının tek derdi, işlettikleri yerlerden minimum masraf ve maksimum emek sömürüsü ile kısa sürede kazanabildikleri kadar kazanıp kârlarına kâr katmak!

Savaş’ın ölümünün sorumluları, gözünü kâr hırsı bürümüş turizm patronları ve buna göz yuman, gereken denetimleri yapmayan, patronlara bu rahatlığı sağlayan sömürü sisteminin kendisidir! İş cinayetlerinde yitirdiğimiz tüm turizm emekçisi arkadaşlarımıza sözümüzdür, patronlara karşı verdiğimiz mücadeleden bir adım geri atmayacağız! Savaş’ın ölümüne dair hukuki sürecin takipçisi olacağımızı da buradan ilan ediyoruz.

Tüm turizm emekçilerini, canımızı hiçe sayan patron düzenine karşı mücadele ve dayanışmanın parçası olmaya çağırıyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı”