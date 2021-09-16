Turizm emekçileri: İnn Alanya Otel’de yaşanan iş cinayetinin sorumluları bellidir!

Antalya’nın Alanya ilçesinde yer alan İnn Alanya Otel’de 30 yaşındaki turizm emekçisi Savaş Erizgi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
15 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen olayda, 10 dakikalık elektrik kesintisinin ardından bulaşık makinesinden patlama sesleri ve dumanlar yükselmeye başladı. Otelin mutfak bölümünde çalışan Savaş Erizgi, bulaşık makinesine müdahale ederken elektrik akımına kapıldı.
Duruma dair ifadesi alınan otel sahibinin 3 ay önce oteli işletmek için kiraladığı, Savaş Erizgi’nin ise otelde 2 aya yakın zamandır çalıştığı ve otelin lojmanında konakladığı öğrenildi.
Yaşanan iş cinayetine dair Patronların Ensesindeyiz Antalya Turizm Emekçileri Dayanışma Ağı bir açıklama yayınlayarak sürecin takipçisi olacağını ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu: