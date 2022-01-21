Turizm Bakanı'nın köyünde kaçak imar: Koruma Kurulu harekete geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un köyü olan Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan Ormana Köyü'ndeki Erimna (Erymna) antik kenttindeki arsaların, sit alanı olmasına rağmen AKP'li patronlara parsellendiği ortaya çıkmıştı.

halktv.com.tr'den Hazar Dost'un haberine göre kaçak imara dair CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması için TBMM'de soru önergesi verdi.

Yerel kaynakların aktardığına göre ise Antalya Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu ekipleri, dün öğlen saatlerinde antik kentte incelemelerde bulundu. Antik kent içine örülen duvar ve kapıları rapor eden ekiplerin, bölge halkından bilgi almak istediği de öğrenildi.