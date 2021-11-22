Turist sayısı pandemi öncesine göre yüzde 34 düştü

Kültür ve Turizm Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin yabancı ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre, 2021 yılı temmuz ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 artış kaydedildi. Ancak, pandemi öncesindeki 2019 yılına göre yabancı turist sayısı yüzde 34 düştü.

Bakanlığın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden aldığı geçici verilere göre; 2021 yılı temmuz ayında Türkiye ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 367,45 oranında bir artış göstererek 4 milyon 360 bin 952 kişi oldu.

2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,44 artış göstererek 10 milyon 88 bin 603 oldu.

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen 21 milyon 55 bin 764 yabancı ziyaretçinin 76 bin 268 (yüzde 0,36) günübirlikçi oldu.

Birinci sırada Rusya var

2021 yılı Temmuz Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralaması şöyle oldu:

-Rusya Federasyonu yüzde 18,52 (807 bin 753)

-Almanya yüzde 17,07 (744 bin 372)

-Ukrayna yüzde 7,91 (344 bin 999)

En çok giriş Antalya'ya

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

-Antalya yüzde 39,49 (8 milyon 315 bin 680 )

-İstanbul yüzde 33,16 (6 milyon 982 bin 691 )

-Edirne yüzde 9,73 (2 milyon 049 bin 734 )

-Muğla yüzde 4,85 (1 milyon 021 bin 768 )

-İzmir yüzde 2,71 (569 bin 646 )