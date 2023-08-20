Turist çifte çadırda gasp ve taciz: 2 kişi tutuklandı

Konya'da kamp yapan Fransa uyruklu Camila M. ile Quantu S.’yi çadırlarında darp edip, Camila M'yi taciz eden ve kamp malzemelerini gasp den E.P., ve T.Y., tutuklandı.

DHA'nın haberine göre; Bisikletle seyahate çıkan Camila M. ile Quantu S, bir süre önce Türkiye’ye geldi ve Kapadokya’ya gitmek üzere yola çıktı. Akşam saatlerinde Emirgazi sınırlarına ulaşan Camila M. ve Quantu S., karanlıkta yolculuğun tehlikeli olabileceği düşüncesiyle ilçeye 2 kilometre mesafedeki Gazi Türbesi'nin yanına çadır kurdu.

Dinlenmeye çekilen turistlere 2 kişi saldırdı. Turistleri darp edip, Camila M.’yi taciz eden şüpheliler, kamp malzemelerini de gasp ederek kaçtı. Turist çift, Emirgazi Jandarma Komutanlığı’na gidip şikayetçi oldu.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliklerini belirlediği şüpheliler E.P. ve T.Y.’yi sabaha karşı evlerinde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Karapınar Adliyesi’ne sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ereğli Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Fransız çiftin ise Türkiye turlarını yarıda bırakıp Gürcistan'a geçtiği öğrenildi.