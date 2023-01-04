İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın, hakkında 'FETÖ' ihbarı bulunan kardeşi Osman Çataklı'ya ilişkin konuşan İYİP Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, "Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın, Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var" dedi.

Halk TV'de yayımlanan 'Kayda Geçsin' isimli programa konuk olan programına konuk olan Çömez, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın kardeşi Osman Çataklı hakkında açıklamalarda bulundu.

Çömez, Osman Çataklı'nın Fransa'da olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Osman Çataklı nerede? Kimse bu konuyla ilgili bir şey söylemedi daha. Osman Çataklı Fransa'da. Osman Çataklı'nın, Paris'in kuzeyinde bir küçük ilçede evi var. Taahhüt işleri yapıyor, ev alım satım işleri yapıyor.

Paris'te bir merkez var. Bu merkez büyük bir merkez ve burası aynı zamanda Afrika'da kurulmuş FETÖ okullarını koordine eden merkez. Fransızca konuşan ve Fransa'nın hakimiyetinde kalmış Mali'nin başkenti Bamako'da büyük devasa FETÖ okulları var. Bu okulların kurucusu Osman Çataklı."