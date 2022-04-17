Turgutlu'da halkın temsilcileri emekçilerle bir araya geldi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) "Eşitlik ve Özgürlük için Emekçiler Bir Adım Öne Çıkıyor" çağrısıyla ülkenin dört bir yanında yaptığı halk buluşmalarında belirlenen temsilciler, mahallelerde emekçi halk ile bir araya geliyor.

Manisa Turgutlu ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi'nde TKP milletvekili aday adayları emekçilerle bir araya geldi.

Toplantı iktidar ve muhalefet cephesinden herkesin seçimleri konuştuğu ama halka "2023 seçimini bekleyin" diye salık verdiği bir dönemde TKP'nin neden şimdiden seçim hazırlıkları yaptığı, halk temsilcileri buluşmalarını neden bugünden yapmaya başladığına dair açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra toplantı TKP milletvekili aday adayı Turgay Tunç'un söz almasıyla devam etti.

Muhalefet ve iktidarın seçimleri koltuk hesabı ve meclis aritmetiği üzerinden kurduğunu ancak emekçilere buralarda yer vermediğini belirten Tunç, TKP'nin ise bugünden zenginlerden değil emekçilerden temsilcilerini belirlediği, halkın içinden insanlarla seçimlerde neler yapabileceğini konuştuğunu ve seçim stratejisini emekçi halk ile birlikte yaptığı toplantılarla belirleyip yola öyle koyulduğunu dile getirdi.

Tunç "Patron düzenine ve onun meclisteki temsilcilerine karşı bugünden bu toplantıları ülkenin her yerinde yapıp, soygun düzenine karşı emekçilerinin sözünü söylediği ve örgütlendiği toplumsal hareketler yaratmak istiyoruz. Bizi yaşadığımız hayat pahalılığına, fatura soygununa ve AKP'nin seçim cambazlıklarına karşı şimdiden mahalle mahalle, iş yeri iş yeri, okul okul örgütlenmek kurtaracak, örgütlemezsek hayatımızı da seçimleri de kaybederiz" diye konuştu.

Buluşma TKP'nin ittifaklara, Ukrayna savaşına nasıl baktığına ve TKP'nin iktidarında nelerin değişeceğine dair katılımcılardan gelen soruların yanıtlanmasıyla devam etti.