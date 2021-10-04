Turgutlu İşçi Dayanışması etkinliğinde işçiler bir araya geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz günlerde yola çıkan Turgutlu İşçi Dayanışması, “Neden yoksuluz?" konulu bir etkinlikte araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasında "Patronlar krizinin faturası bize emekçilere çıkarmak istiyorlar; artan hayat pahalılığı, hak gaspları, fazla mesai, işten çıkarmalar günlük hayatımızın bir parçası haline geliyor. Fakat haksızlık edeni, fahiş fiyatla emekçinin sırtından kazanmaya çalışanı, işçi hakkını tanımayanı ifşa edeceğiz ve bu dayanışma ile hakları gasp edilen emekçiler bir araya gelecekler" denildi.

Etkinlikte BSMTV'nin "Neden yoksuluz?" videosu izlendi. Farklı işyerlerinden toplantıya gelen işçiler, çalışma koşullarının gitgide ağırlaştığını ve fazla mesailere zorlandıklarını ifade etti. İşçiler, resmi ve dini bayramlarda çalışmaya gelmeyenlere baskı uygulandığını ve çalıştığı bölümlerin değiştirildiğini anlattı. İşçiler ayrıca pandeminin en zirvede olduğu zamanlarda bile yetersiz önlemlerle fazla mesaiye bırakıldıklarını, çay molasının kaldırıldığını ve patronların açıkça emek düşmanlığı yaptığını, tüm bu yaşadıkları duruma sessiz kalmayacaklarını, haklarına sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.