Bahçelievler Dayanışma Komitesi yola çıktı: 'Örgütlü hareket ettiğimizde aşamayacağımız engel yok!'

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bulunan Bahçelievler Semt Evi’nde mahalle sakinlerinin katılımıyla Bahçelievler Dayanışma Komitesi kuruldu. Kuruluş toplantısında mahallede dayanışmayı artırmak için neler yapılacağı konuşuldu.

Pandemiyle birlikte ağırlaşan yaşam koşullarına karşı ancak dayanışmayla ve örgütlü davranarak ayakta kalınabileceği konusunda fikir birliğine varılan toplantıya katılan mahalle sakinleri, Bahçelievler Mahallesi'nde dayanışmayı mahalleye nasıl yayacaklarını, daha fazla mahalleliyi dayanışmaya nasıl dahil edebileceklerini tartıştılar.

Kadına yönelik şiddet, emek sömürüsü, çocukların eğitiminde yaşanan sorunlar, çocuk oyun alanları gibi birçok başlıkta dayanışma ihtiyacının olduğu katılımcılar tarafından dile getirildi.

Ücretsiz kreş, çocuk oyun alanları ve parklar

Mahallede birçok başlıkta dayanışma ihtiyacı hissedildiğini belirten mahalleliler, öncelikli sorun olarak çalışan aileler ve özellikle kadın emekçilerin çocukları için mahallede hiç ücretsiz kreş bulunmadığını, bu gündemin dayanışma komitesinin öncelikli gündemi olması gerektiğini ifade ettiler.

Ayrıca mahallede hiçbir park ve çocuk oyun alanı bulunmadığı için çocukların okul duvarlarından atlayarak, beton zeminlerde oyun oynamak zorunda kaldığı belirtilen toplantıda, mahalleye çocuk parkları ve oyun alanları yapılması gündemi de komitenin öncelikli hedefleri arasına alındı.

Toplantı, örgütlü davranış ve dayanışmayı mahalleye yaymak için yapılacak olan işlerin karar altına alınmasıyla sonlandı.