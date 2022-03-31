Turgut Altınok'un iki kızı RTÜK'te işe başladı: Sınav dahi yok

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e seslendi, Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’un iki kızının RTÜK'te işe girme hikayesini sordu.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

Başkan Ebubekir Şahin ilan etti: “RTÜK köşe yazarlarının gündemine göre hareket etmiyor. Köşelerden ‘ayar’ verilen günler mazide kaldı.”

Tamam da keşke mazi kalbimizde kapanan bir yara olarak kalsa. Ama işte olmuyor, sızıyor, geleceğimizi kanatıyor.

Yoksa, RTÜK’teki kadrolaşmayı neden yazayım, değil mi?

Öyle ya, AKP’li belediye başkanının kızlarına yapılan torpilden daha önemli konular da var ülkede.

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok’tan bahsediyorum. İki kızı var Altınok’un: Aybüke ve Ayça.

Aybüke Altınok aslında TRT kadrosunda. Ancak kendisi bir yıldan fazladır geçici görevle RTÜK’te çalışıyor. Kurumda özel bir odası dahi var.

Ayça Altınok’u ise beş aylık siyaset serüveninden hatırlayanınız olacaktır. Babası AKP’ye geri dönünce o da Meral Akşener’in elini öperek girdiği İYİ Parti’den istifa etmişti.

İşte duydum ki RTÜK ona da kapılarını açmış. Hatta sınava girmeden memur olması için istisnai kadroya, özel kalem müdürlüğüne atandığı dahi konuşuluyor.

Yani demem o ki RTÜK’te baba Altınok’un gölgesi dolaşıyor.

AKP’li başkan Turgut Altınok’u aradım ve şu soruyu sordum:

“İki kızınızın da RTÜK’te görevlendirilmesinde dahliniz var mı?”

Altınok şu yanıtı verdi: “Bir kızım iletişim fakültesinden, diğer kızım ise uluslararası ilişkiler bölümünden mezun. Kızlarım için ne RTÜK Başkanı’nı aradım, ne de kimseden bir talebim oldu!”

Sorum ve aldığım yanıt böyle.

Altınok’un kızlarının kibirli tavırlarının da kurum içinde rahatsızlık yarattığını söylemeden bitirmeyeyim.