Merdan Yanardağ: Ulaştığım kesin bilgi CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Emre Kongar ile birlikte yaptığı 18 Dakika isimli programda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Yanardağ, dün TELE1’de Tuba Emlek’in programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olarak açıkladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

“AKP döneminin başkalaşmış bir döneminin tasarlayan çevreler var. Dikkat edin kendisini muhalefet alanında konumlandırdığını söyleyen bazı medya kuruluşlarında bir takım isimler gündeme getirilecek. Buna dikkat edin. Ama tablo şu Meral Akşener aday olmadığına göre tek bir güçlü aday kalıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulaştığım kesin bilgi CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama henüz Millet İttifakı’nın adayı değil. Davutoğlu’nun da Gelecek Partisi’nin adayı olarak açıklandığına göre partilerin seçim tarihi açıklanmadan kendi aralarında adayı kararlaştırmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya işaret ettiği CHP geleneğinden gelme bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum."