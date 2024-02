Turgut Altınok'tan ihale savunması: 'Bizde adrese teslim ihale yok'

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, belediye başkanlığı döneminde yapılan ihalelerde usulsüzlük yapılmadığını öne sürerek “20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok” diyerek kendini savundu.

Altınok, Ankara’nın Keçiören ilçesi Etlik semtinde esnafla kahvaltı programında bir araya geldi.

DHA’nın haberine göre, ABB Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı eleştiren Altınok, “Maalesef Ankara'mızda Ankara'mızın ticaretini, ekonomisini, sanayisini geliştirecek var olan yüzde 90’ı bitmiş olan fuar alanı hayata geçmemiştir. Belediye başkanı şehrin geleceğini planlıyor. Biz sosyal projeler dâhil, gençlerimiz, çocuklarımız, engelli vatandaşlarımız, hep halkın arasında olduk” dedi.

Belediye başkanlığı yaptığı dönemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altınok, “20 yıllık tecrübemizde leke yoktur, paralı pullu leke yoktur. 20 yılda Altınok’un zengin ettiği bir kişi yoktur. Bu doğruluktan Rabbim bizi ayırmasın. Niyet sağlamdır. Niyet kavidir” diye konuştu.

‘Yüksek fiyat veren firma bizden ihale almadı’

Keçiören'de 20 yıllık döneminde imar rantından ihale alıp zengin olan kimsenin olmadığını öne süren Altınok, “İhaleleri yaparız, şeffaftır. Kim düşük fiyat veriyorsa o işi alır. Biz de öyledir. 20 yıldır görev yapıyorum, yüksek fiyat veren hiçbir firma bizden ihale alamamıştır. Kim en düşün verdiyse o almıştır. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın ‘hesap soracağım’ dediği firmalar vardı. Ama aynı firmalar ihaleleri almaya devam ediyor. Bizde bütün ihaleler şeffaftır. 1 metrekare yeşil alan ne konuta çevrilmiştir ne ticarete çevrilmiştir. Ama milyonlarca kamulaştırma yapmışız, yeşil alanlar yapmışız, parklar yaptık, spor tesisleri yaptık" ifadelerini kullandı.

‘Paralı pullu soruşturmam yok’

BirGün’ün haberine göre, yalnızca 11 aileye et yardımı yaptığı öğrenilen Keçiören Belediyesi’nin kırmızı et ihalelerinin devamlı aynı adrese verdiği tespit edilmişti. 2020 ve 2023 yıllarını da kapsayan dört yılda gerçekleştirilen kırmızı et alım ihalelerinin tamamının Gökhan Gündoğdu isimli tüzel kişiliğe gittiği ve ihaleler kapsamında belediyenin kasasından toplam 8 milyon 131 bin 616 TL’lik ödeme yapıldığı tespit edilmişti.

Yaptıkları ihalelerde en düşük fiyatı veren kişilerin kazandığını savunan Altınok, “Bizde bir tane istisna yoktur. İhale yapıyoruz; en düşük fiyatı veriyor, dolayısıyla o alıyor. Bizde saklı, gizli iş olmaz. Altınok’ta saklı, gizli iş olmaz. 20 yıllık görev sürem içerisinde paralı pullu soruşturmam yoktur. Adrese teslim bir tane ihale yoktur. 20 yıldır görev yapıyorum, adrese teslim bizde bir tane ihale yok" dedi.

Mansur Yavaş’a çağrı

Mansur Yavaş’a seslenen Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı bu milyarlık ihaleleri kime verdiğini Ankara halkına açıklasın. ‘Hesap soracağım’ dediği firmalar büyükşehir belediyesinde geçen dönem iş alıp da ‘hesap soracağım’ dediği firmalara ihaleleri vermeye devam ediyor. Kamuoyu bunu sorsun” şeklinde konuştu.