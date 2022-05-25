TÜRGEV'den kaçış planı videosu sonrası ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı kaçış videosu paylaşımındaki kritik vakıflarından TÜRGEV, yazılı açıklamada bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarını kınıyoruz" başlıklı açıklamada, milyonlarca dolarlık para aktarımına ilişkin belgelere karşın şu ifadeler kullanıldı:

ABD yasalarına göre kurulan ve yine ABD yasaları çerçevesinde faaliyet gösteren TÜRKEN Vakfı, ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerine barınma ve burs imkanları sunan, onların bulundukları çevre ile uyumlu ve sağlıklı bir eğitim yaşamı geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyen ve attığı her adım şeffaf ve hesap verilebilir olan, ABD makamları tarafından denetlenen bir eğitim vakfı olarak şimdiden bulunduğu ülkede saygın bir konuma ulaşmıştır. Bu saygın konum, vakfın ABD’de yaşayan başta Türk toplumu olmak üzere pek çok önde gelen toplum lideri tarafından desteklenmesini ve kalabalık bağış organizasyonları ile kendisine kaynak sağlamasını da beraberinde getirmiştir.

ABD’ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma ihtiyacı olduğunun anlaşılması toplanan bağışlarla New York’ta bir yurt binasının inşa edilmesini bir ihtiyaç olarak öne çıkarmıştır. Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığı ile birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımı ile hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil, yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır.

Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir hava ile adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir yüce milletimizindir.