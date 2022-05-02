Turan: 2023 dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla dangalakların seçimi olacak

AKP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak” dedi.

2023 seçimlerine dair konuşan Turan şöyle dedi:

“Çok önemli bir seçim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olsun diyenlerle her alanında büyükelçilerden izin alanların seçimi olacak. 2023 'Demirtaş ile Kavala özgürlük adamı, bırakın bunları' diyenlerle, 'sen değil buna mahkeme karar verecek' diyenlerin seçimi olacak. 2023 büyüyen Türkiye'de yatırımlarda, istihdamda, uluslararası ilişkilerde büyüyen Türkiye'de sadece eski sisteme dönelim, yine kavga edelim, sistem tartışması olsun diyenlerin seçimi olacak. 2023, Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlarla köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak. O yüzden memleketimize de Türkiye'mize de sahip çıkacağız. Ve bu ucuz siyasetçilere bu meydanı bırakmayacağız.”

‘Onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur’

Gelibolu ilçesindeki iftar programı dönüşünde Çanakkale Köprüsü’nü kullanmak yerine feribot kullanması nedeniyle eleştirilen Turan, konuya dair şöyle konuştu:

“Köprüye laf atanlar vizyonu sıfır, aklı eksik olanlar. Çanakkale'de herkesin evinin arsasının değeri artmadı mı? Kat kat arttı. Otelcinin, OSB'cinin, esnafın hepsinin kıymeti artmadı mı? İstanbul'a yaklaşmadık mı? Bir tane grup yazmasını bilmeyen dangalak 'gurp' yazmış. Cahil, acemi bir siyasetçi, Facebook hesabına 'Jülide İskenderoğlu ile Bülent Turan vapurla geçti' diye haber yapmış. Ama daha kötüsü onların zekası bu, onların beynini kuşa taksan kuş uçmayı unutur. Onu bazı televizyon kanalları gibi sözüm ona tarafsız siteler Bülent Turan köprüden değil de vapurla geçti demiş. Zavallılar, biz konvoy halinde giderken köprüden geçtik Gelibolu'ya. Orada iftar yaptık, program yaptık. En son programımız da vapurun oradaki iskelede iftar programıydı. İskelede iftarı bitirdik keyifle vapura bindik. Çay içerek geldik. Bayramın üçüncü günü İstanbul programım var. Köprüden geçeceğim, dönüşte mutlaka bir gariban sofrasına Gelibolu'da uğrayacağım. Eğer ev vapura yakınsa yine vapurla geçeceğim. Vapur da bizim köprü de bizim. Bu ne saçma bir şey.”