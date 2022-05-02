Anket: Erdoğan AKP’nin gerisinde kaldı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen köşe yazarı Abdulkadir Selvi’nin “Anketten ne çıktı” başlıklı yazısına göre, Optimar Araştırma Şirketi’nin 23-28 Nisan tarihleri arasında 1847 kişi üzerinde yaptığı ankette AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin oy oranını geçemedi.

"Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna yanıt verenlerin yüzde 36,2’si AKP, yüzde 26,6’sı CHP, yüzde 10,6’sı İYİP, yüzde 10,2’si HDP, yüzde 10,1’i ise MHP cevabını verdi.

Katılımcıların yüzde 36,2’si "Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz" sorusuna AKP cevabını vermiş olmasına karşın, katılımcıların yüzde 33,1’i "Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz” sorusuna Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.