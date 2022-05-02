Cemil Çiçek: Amazon yerlilerine döndük, kimse kimseyi dinlemiyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek kimsenin kimseyi dinlemediğinden şikayet etti.

Sabah yazarı Yavuz Donat, bugünkü köşesinde Antalya'ya birlikte seyahat ettiği Cemil Çiçek'in otobüsteki sözlerini aktardı. Donat'ın yazısında Çiçek'in sözleri şöyle yer aldı.

"Bir zamanlar... Fransız antropolog, Amazon yerlilerinin yaşantılarını incelemek istemiş... Aralarına girmiş. Erkekler, bütün gün dağda, ormanda, av peşinde. Akşam olunca... Büyük bir ateş yakılıyor... Ateşin çevresinde herkes konuşuyor. Ve her konuşan kendini övüyor. 'En büyük avcı benim... Aslan da avlarım, kaplan da, geyik de.' Ama kimse kimseyi dinlemiyor... Herkes kendini anlatıp, duruyor. Biz de, Amazon yerlilerine döndük... Siyasetçiler konuşuyorlar... Hepsi, birinci parti olduğu iddiasında... Ama birbirlerini dinleyen yok. Akşamları televizyonu aç... Tartışma programları... Herkes, her şeyi en iyi kendisinin bildiği iddiasında... Yine, kimse kimseyi dinlemiyor."