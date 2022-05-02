Maraş'ta AKP'lilerin iftar sofrası gündemde: Mahir Ünal da katıldı

AKP'nin Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nca düzenlenen iftarda AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın oturduğu sofra dikkat çekti.

Haber Merkezi

AKP'nin Kahramanmaraş İl Teşkilatı dün "vefa iftarı" düzenledi.

Halkın temel gıda maddelerine ulaşamadığı, çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların arttığı ülkede AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın oturduğu sofra dikkat çekti:

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