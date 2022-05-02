AKP'nin Kahramanmaraş İl Teşkilatı dün "vefa iftarı" düzenledi.
Halkın temel gıda maddelerine ulaşamadığı, çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların arttığı ülkede AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın oturduğu sofra dikkat çekti:
soL - Londra, Utrech, Oslo
Maraş'ta AKP'lilerin iftar sofrası gündemde: Mahir Ünal da katıldı
AKP'nin Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nca düzenlenen iftarda AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın oturduğu sofra dikkat çekti.
Haber Merkezi
AKP'nin Kahramanmaraş İl Teşkilatı dün "vefa iftarı" düzenledi.
Halkın temel gıda maddelerine ulaşamadığı, çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların arttığı ülkede AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın oturduğu sofra dikkat çekti: