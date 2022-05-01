Erdoğan: Maalesef bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Tuzla'daki İstanbul Tersaneler Komutanlığı'nda "işçilerle iftar programı"nda konuştu.

Erdoğan "Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, tatminsizlik hali aldı gidiyor. Halbuki önce elimizdekilere şükredeceğiz. Bunu en iyi siz işçi kardeşlerimiz bilir" dedi.

'Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir'

"Alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir" diyen Erdoğan "Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi edeceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan "Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, her biri farklı ürünler çıkaran fabrikaların gerisinde binlerce insanın iş gücü vardır. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. İşte bu anlayışla hep çalışanların emeklerini alabilmelerini sağlayacak adımlar attık" diye konuştu.

Erdoğan "Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor. Bu süreçte bir yandan istihdam alanlarını genişlettik bir yandan ücretleri artırdık. Herkesin insanca yaşayabilmesini sağlayacak adımlar attık. Asgari ücrette yüzde 50 üzerinde artış yaptık. Gelir ve damga vergilerini kaldırdık" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"On yıl öncesine göre işçilerin ve kamu görevlilerinin sendikalaşma oranında yarı yarıya artış olmuştur.

Değerli kardeşlerim sizler savunma sanayi alanında ter döküyorsunuz. Milletimizin güvenliği için çalışıyorsunuz. Gemi sanayi gibi hem emeğin hem de teknolojinin yoğun olduğu alanda Türkiye dünyada sayılı ülkelerinden biri haline geldi.

Şu an itibariyle yarı uçak gemimizi yaptık denize indirdik. İnşallah şimdi tamını yapacağız. O güne kadar durmak duraksamak yok. Bu duygularla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz ile Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."