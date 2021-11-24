Tüpraş'tan karbon nötr olmak için stratejik dönüşüm planı hamlesi

Tüpraş, 2050 yılına kadar karbon nötr olmak için yeni bir stratejik dönüşüm planı açıkladı. Şirket 2035'e kadar 5 milyar dolar, 2050'ye kadar toplamda 10 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Dünya'nın haberine göre Tüpraş, Türkiye'nin fosil yakıt tüketiminin 2030 yılında zirve yapacağı ve motorin yakıtların kısmen hidrojen ile ikame edileceği varsayımıyla hareket ettiklerini, faaliyetlerini çeşitlendirmek için ise biyoyakıt ile hidrojen alanına yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 2035 yılına kadar tahminlerin yer aldığı sunuma göre, şirket var olan karbon emisyonlarını azaltmayı hedeflerken rafinaj yatırımları ana gelir ve kar kalemi olmaya devam edecek.

Aynı zamanda şirket, rafinerilerindeki üretim süreçlerini elektrik ile işler hâle getirmeye çalışırken, güneş ve rüzgâr panelleri de kuracak. Ayrıca şirket açıklamasında, İzmir rafinerisinde var olan bir birimin 230 milyon dolarlık yeni bir yatırımla biyoyakıt birimine çevrilmesi, rafinaj alanında 2022-2030 yılları arasında 190 milyon dolar, 2031-2035 döneminde ise 120 milyon dolar sermaye harcaması yapılacağı da yer aldı.