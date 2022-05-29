TÜPRAŞ'ta işçiler fabrikaya kapandı

Koç Holding'a ait TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde 27 kişinin işten çıkarılmak istenmesi üzerine işçiler kendilerini fabrikaya kapattılar.

İşten çıkarmaların henüz tebliğ edilmediği öğrenilirken, işçiler fabrikayı terk etmiyorlar. Fabrika içinde yemekhane önündeki bekleyişlerini sürdüren işçiler işten çıkarma kararının geri alınmasını istiyorlar.

Koç Holding'in TÜPRAŞ’a bağlı dört rafineride 87 işçinin isminin yazılı olduğu işten atılacaklar listesini Petrol-İş’e iletmesiyle yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı. Evrensel'de yer alan habere göre Petrol-İş Genel Merkezi ve Koç Holding yönetimi arasında yapılan toplantıda sonuç çıkmayınca Petrol-İş Aliağa Şubesi önceki gece saatleri itibariyle eylem kararı almış, işçiler, işyerine kapanma eylemine başlamıştı.

Petrol-İş Aliağa Şubesi önceki sabah rafineri içerisinde sendika işçilere açıklama yaparken, Star, PETKİM ve Ravago, Airliquide temsilcileri de rafineri içerisine girerek işçilere destek verdi. İşçiler 24 saat boyunca rafineri içerisinde işyerini terk etmeyerek eylemi sürdüreceklerini ifade etmişti.

Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan Evrensel'e yaptığı açıklamada “İşverenle 27 kişi üzerinden pazarlık yapmayacağımızı, buradaki sorunun yüz kızartıcı bir şey olmadığı takdirde arkadaşlarımız normal çalışma şartına döndükten sonra düzeleceğini söyledik. Ama işveren yetkilileri illa masada bir pazarlık olmasını ve bizim kişi seçmemizi istiyorlar. Sınıf mücadelemizde 27 kişi neyse 1 kişi de aynıdır. İşveren önümüzü tıkamaya çalışıyor. Daha önce bize gelinmiş olunsaydı biz görüşüp 27 arkadaşımızın da normal şartlarda çalışacağını düşünüyoruz. Bugüne kadar getiren ve tıkayanlar kimlerse sorumlular onlardır” dedi.