TÜPRAŞ'ta çok sayıda işçi işten çıkarıldı

Koç Holding'a ait İzmir'deki TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisi'nde sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı 22 işçinin kartlarına el konulduğu öğrenildi.

Koç Holding'in TÜPRAŞ’a bağlı dört rafinerisinde 87 işçinin isminin yazılı olduğu işten atılacaklar listesini Petrol-İş’e iletmesiyle yapılan görüşmelerde bir sonuç çıkmamıştı. Petrol-İş Genel Merkezi ve Koç Holding yönetimi arasında yapılan toplantıda sonuç çıkmaması üzerine Petrol-İş Aliağa Şubesi 27 Mayıs itibariyle eylem kararı almış, işçiler işyerine kapanma eylemine başlamıştı.

Star Rafinerisi işçileri de işçilerin çıkarıldığı haberlerinin ardından fabrikaya desteğe gitti.

En büyük sanayi kuruluşu seçildi

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı ve bugün yayınlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu seçildi.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı. Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kuruluşu değişti. Geçen yıl Oyak-Renault'nun yer aldığı üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden satışla "Star Rafineri" yükseldi.