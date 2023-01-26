TÜPRAŞ işçilerinden eylem kararı

Kocaeli’de Koç Holding’e ait TÜPRAŞ’ta işçiler düşük zam oranlarına karşı eyleme başladı.
Yüzde 25 zam oranına karşı işçiler tepkilerini dile getirdi.
Petrol-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Nesimi Yetişoğlu, zammın değerli olmasına rağmen yeterli olmadığını belirterek, eylemlere başlayacaklarını dile getirdi.
İşçiler bugün sabah saatlerinde genel müdürlüğe yürüyüş yaparak taleplerini dile getirdi.
İşçiler zam oranının değiştirilmemesi durumunda iş yavaşlatma eylemini ileri boyutlara taşıyacaklarını vurguladı.