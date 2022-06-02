TÜPRAŞ işçileri rafineri önündeki eylemlerini sonlandırdı

Koç Holding'in TÜPRAŞ Aliağa rafinerisinde 22 işçinin iş akdi feshedilmiş işçiler rafineri önünde direnişe geçmişti. İşçiler, Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi'nin sendika genel merkeziyle görüşmesi gerekçesiyle rafineri önündeki beklemeyi sonlandırdı.

İşçiler şimdilik evlerine dağıldı. TÜPRAŞ'ın 4 rafinerisinde 88 kişiyi işten çıkaracağı öğrenilmişti.

2022’nin ilk çeyreğinde net kârını yüzde 218 artırdı

2022 yılının ilk çeyreğinde 6 milyar 713 milyon TL net dönem kârı elde eden Koç Holding, geçen yılın aynı dönemine göre kârını yüzde 218 oranında artırdı. Holding, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre 152 milyar 105 milyon TL gelir elde ederken, gelirini yıllık bazda yüzde 165 artırdı. Brüt kâr ise yüzde 141 artışla 33 milyar 275 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Sanayi Odasının hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"na göre de, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu seçildi.

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 136,8 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 67,3 milyar lirayla yine ikinci sırada yer aldı. Bu yıl üçüncü sırada yer alan sanayi kuruluşu değişti. Geçen yıl Oyak-Renault'nun yer aldığı üçüncü basamağa 55,2 milyar liralık üretimden satışla "Star Rafineri" yükseldi.