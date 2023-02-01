Tüpraş işçileri eylemleri sonlandırmayı kabul etmiyor

Tüpraş’ta yürürlükteki sözleşme uyarınca işçiye 2023 yılının ilk altı ayı için 2022’nin ikinci altı ayında gerçekleşen yüzde 15,40’lık enflasyon kadar zam verilecek olmasına karşı işçiler ek zam talebinde bulunmuştu.

Bu talepleri doğrultusunda Tüpraş patronu aynı dönemde 9,60 ek zam vermeyi ve toplam yüzde 25’lik bir zam yapmayı kabul etmişti. Ancak işçiler bu ek zammın da yetersiz olduğunu belirterek dört rafineride eylemlere başlamıştı.

Eylemlerinin ardından dün Petrol-İş Genel Merkezi, şube yönetimleriyle bir toplantı yaptı. Toplantıda eylemleri sonlandırma ve temmuz ayı zammı için yeniden harekete geçme yönünde bir karar alındığı ifade edildi. Bunun ardından bir araya gelen işçiler, bunu kabul etmediklerini duyurdu.

Ek zam talepleri karşılanana kadar eylemlere devam edilmesi gerektiğini belirten Tüpraş işçileri kapıdaki bekleyişlerini sürdürüyor.