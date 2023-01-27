Tüpraş işçileri eylemlere başladı

Tüpraş’ta yürürlükteki sözleşme uyarınca işçiye 2023 yılının ilk altı ayı için 2022’nin ikinci altı ayında gerçekleşen yüzde 15,40’lık enflasyon kadar zam verilecek olmasına karşı işçiler ek zam talebinde bulunmuştu. Bu talepleri doğrultusunda Tüpraş patronu aynı dönemde 9,60 ek zam vermeyi ve toplam yüzde 25’lik bir zam yapmayı kabul etmişti. Ancak işçiler bu ek zammın da yetersiz olduğunu belirterek dört rafineride eylemlere başladı.

Bugün Tüpraş’ın İzmit, Aliağa, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde sabah vardiyası girişinde eş zamanlı açıklama yapıldı. “Geçinemiyoruz” pankartı ile yapılan eylemlerde, verilen ek zammın yetersiz bulunduğu belirtilirken, işçiler emeklerinin karşılığını almak istediklerini söylediler.

Tüpraş işçileri, 9,60 puanlık ek zam ile toplam yüzde 25 olarak yapılması öngörülen ücret zammının yeniden değerlendirilmesi ve yukarıya çekilmesini istiyorlar.