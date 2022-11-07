Tunus'taki erken seçimlerin durdurulması için dava açıldı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said’in 21 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarının ardından feshedilen Meclis'te 16 sandalyeye sahip olan muhalefet partilerinden Özgür Anayasa Partisi, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken genel seçimlerin durdurulması için dava açtı.

Konuya ilişkin Özgür Anayasa Partisi tarafından yapılan açıklamada, Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu’nun 161 seçim bölgesinden 7’sinde aday gösteremediği için erken genel seçimlerin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Başkent Tunus’ta yer alan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne seçimlerin durdurulması için parti tarafından dava açıldığı belirtilen açıklamada, “Seçim bölgelerinin tümünden aday çıkarılmaması halkın seçimlere katılmadığının bir göstergesidir. Kusurlu, düzensiz ve meşru olmayan yeni seçim yasasıyla bile bağdaşmayan bu seçimlerin sonucunda tutarsız bir parlamentonun oluşmasına yol açacaktır” ifadelerine yer verildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından 3 Kasım’da yapılan açıklamada, 17 Aralık'ta düzenlenecek erken parlamento seçimleri için milletvekilliğine başvuran bin 427 kişiden bin 58'inin başvurusunun kabul edildiği, yurt dışındaki 10 seçim bölgesinden 7’sine herhangi bir adaylık başvurusunun yapılmadığı duyurulmuştu. (AA)