Tunus'ta fırıncılar grevde

Binlerce Tunuslu fırıncı, sübvansiyonlu ekmek üretimi nedeniyle devletin kendilerine borçlu olduğu ücretleri talep etmek için Çarşamba günü greve başladı. Ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan ülkede devlet fırıncılara söz konusu sübvansiyonları sağlamadı.

Ulusal fırın sahipleri birliği, devlet destekli fırınlarının yüzde 95'ine tekabül eden yaklaşık 3 bin 200 işletmelerinin kapandığını söyledi. Sendika, yaklaşık 250 milyon dinar (yaklaşık 78 milyon dolar) tutarında 14 aylık gecikmiş sübvansiyonların ödenmesini talep ettiklerini söyledi.

Öte yandan devlet sübvansiyonu hiç almayan bin 200 fırın çalışmaya devam ediyor.

Tunus, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile, uluslararası kreditörlere de erişmesine izin verecek 1,9 milyar dolarlık bir kredi için görüşmelerde bulunuyor.IMF uzmanları tarafından geçen hafta kabul edilen ve Aralık ayında kredi kurulu tarafından onaylanması beklenen kredi paketi için devletin sübvansiyon sistemini kademeli olarak kaldırması şartını koşuyor.