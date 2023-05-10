Tunus'ta sinagoga silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Tunus’un Cerbe Adası'nda bulunan Garibe Sinagogu'na yönelik silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırıda bulunan kişinin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen açıklamada, “Saldırgan, saldırı hedefiyle mühimmat elde etmek için bir iş arkadaşını öldürmesinin ardından Garibe Sinagogu'na ulaşmak üzere hareket ettiği esnada güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmada 2’si ziyaretçi, biri polis memuru olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Polisle çatışmaya giren saldırganın öldürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, 5'i güvenlik güçlerinden olmak üzere yaralanan 9 kişinin çevre hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Yahudilerin hac mevsimi nedeniyle binlerce kişinin ziyaret ettiği Garibe Sinagogu'nda hac etkinlikleri devam ediyordu. (AA)