Tunus'ta seçimlerin ikinci turuna katılım yüzde 11,3'te kaldı

Tunus'ta Pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turuna katılım yüzde 11,3 oranında gerçekleşti.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Faruk Buasker, erken genel seçimlerin ikinci turu için oy verme işleminin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Oy kullanma süreci boyunca sorun yaşanmadığını belirten Buasker, "Ülke genelinde kurulan tüm sandık merkezlerinde oy verme işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Toplam 7 milyon 853 bin 447 kayıtlı seçmenden 887 bin 638'i oy verme işlemine katıldı. Bu rakamlara göre katılım oranı yüzde 11,3 oranında gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

İlk turu 17 Aralık 2022'de düzenlenen erken genel seçimlerin ikinci turunda 7 milyon 853 bin 447 kayıtlı seçmenin bulunduğu 131 seçim bölgesinde 34'ü kadın 262 aday, milletvekili olmak için yarışıyor.

İlk turda, 161 sandalyeli meclise sadece 23 aday girmeyi başarmıştı.

Ülke genelindeki 4 bin 222 seçim merkezinde kurulan 10 bin 12 sandıkta, yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 18.00'de tamamlanmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçlarının 1 Şubat'ta açıklanması beklenen erken genel seçimlerin nihai sonuçlarının 4 Mart'ta açıklanacağı duyurulmuştu.

Tunus'ta iki turlu seçim sistemi

Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl duyurduğu yeni seçim yasasına göre mecliste daha önce 217 olan sandalye sayısı 10'u diasporada olmak üzere 161'e indirildi.

İki turlu seçim sisteminin benimsendiği yeni yasaya göre, adayların ilk turda milletvekili seçilebilmesi için oyların yarıdan bir fazlasını alması gerekiyor.

Bu oy oranına ulaşılamayan bölgelerde en çok oyu alan iki adayın katılacağı ikinci tur seçimler yapılıyor.

9 milyon 136 bin 502 seçmenin bulunduğu Tunus'ta 17 Aralık 2022'de düzenlenen erken genel seçimlerin ilk turuna katılım yüzde 11,22'de kalmıştı.

Seçimlere "rekor seviyedeki" düşük katılımın ardından muhalefet partileri, Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini savunarak cumhurbaşkanlığı seçiminin öne alınması çağrısı yapmıştı.

Partilerin çoğu seçimi boykot ediyor

Cumhurbaşkanı Said, geçen yıl 15 Eylül'de erken genel seçimlerde uygulanacak yeni seçim yasasını açıklamıştı.

Ülkedeki siyasi partilerden, Nahda Hareketi, Tunus'un Kalbi Partisi, Demokratik Akım Partisi, Özgür Anayasa Partisi, Afak Tunus Partisi gibi Tunus'ta önemli siyasi partiler ile muhaliflerin çatı oluşumu Tunus Ulusal Kurtuluş Cephesi, peş peşe yaptıkları açıklamalarla seçimleri boykot edeceklerini duyurmuşlardı.

Tunus'ta erken seçime giden süreç

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar meclisin kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz 2022'de seçmenlerin yüzde 30,5'inin katılımıyla düzenlenen referandumda, yüzde 94,6 "evet" oyuyla yeni Anayasa kabul edilmişti. (AA)