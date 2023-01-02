Tunus'ta maaşları ödenmeyen toplu taşıma emekçileri greve çıktı

Tunus Genel İşçi Sendikası'na (UGTT) bağlı Ulaştırma Sendikası'nın çağrısı üzerine ülkenin başkentinde toplu taşıma emekçileri greve çıktı.

Tunus'un başkenti Tunus'ta ücretleri ödenmeyen metro, otobüs ve taksi şoförlerinden oluşan devlet ulaşım şirketi çalışanları greve çıkarak kentte hayatı durdurdu.

Sendikaya göre, grev, devlet taşımacılık şirketine tepkinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Kays Said hükümetinin karşı karşıya olduğu mali kriz nedeniyle maaş ve ikramiye ödemelerinde tekrarlanan gecikmeler nedeniyle düzenlendi.

Ulaştırma Sendikası ayrıca, 25-26 Ocak 2023 tarihlerinde hava, kara ve deniz taşımacılığı işçilerinin de dahil olacağı iki günlük geniş çaplı bir grev daha yapacağını duyurdu.

Günün erken saatlerinde Kartaca Üniversitesi Tunus Hukuk, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi yaptığı açıklamada, 2 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılması planlanan sınavların, ulaşımın olmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Son aylarda enflasyonun ve gıda kıtlığının arttığı Tunus'ta hükümet Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 1,9 milyar dolarlık bir kredi almak için görüşmelere başladı.