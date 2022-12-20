Tunus'ta seçimlere katılım oranı yüzde 11 oldu

Tunus seçim kurulu, Pazartesi günü yaptığı açıklamada parlamento seçimlerine katılım oranını yukarı doğru revize ederek yüzde 11,2'ye çıkardı.

Seçimlerin ardından seçim kurulu parlamento için yapılan seçimlere katılımın yüzde 8,8 olduğunu açıklamıştı.

Seçim kurulu başkanı Faruk Buasker, dokuz milyon kayıtlı seçmeninin bir milyondan biraz fazlasının oy kullandığını söyledi.

Bu 2011'de Zine El Abidine Bin Ali'nin devrilmesiyle sonuçlanan protestolardan beri düzenlenen seçimler arasında en düşük katılımlı seçim oldu.