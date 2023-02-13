Tunus'ta önde gelen siyasi isimlere gözaltı

Tunus'ta "devlet güvenliğine karşı komplo" suçlamasıyla bazı siyasetçi ve patronlar tutuklandı.

Tutuklananlardan birinin eski Tunus Devlet Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin önde gelen destekçilerinden Kemal Latif olduğu belirtildi.

Latif'in avukatı Nizar Ayed, kendisinin başkent Tunus'ta evinde tutuklandığı bildirdi.

Polisin, Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu olan Ennahda Hareketi'nin eski lideri Abdulhamid el Celasi'yi ve ‘Emek ve Özgürlükler için Demokratik Blok’ partisi lideri Hayyam et Turki'yi de tutukladığı kaydedildi.

Celasi'nin tutuklanmadan önce evinin 7 polis tarafından arandığı ve kendisinin cep telefonuna el konulduğu belirtildi.

Ennahda tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Turki'nin tutuklanmasının, Devlet Başkanı Kays Said tarafından "muhaliflerinin gözünü korkutmak" amacıyla yapıldığı söylendi.

Said'in karşısındaki muhalefet cephesi olan Kurtuluş Cephesi de tutuklamaları kınadığını açıklayarak, polisin Turki'yi muhalif isimlerle görüştüğü için birkaç kez sorguladığını belirtti.

Turki'nin avukatı Abdülaziz Essid, müvekkilinin tutuklandıktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldüğünü ve kendisinin herhangi bir yasal işlemden geçirilmediğini söyledi.