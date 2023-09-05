Tunus’ta Nahda Hareketi üyesi eski başbakan gözaltına alındı

Müslüman Kardeşler'in Tunus kolu Nahda Hareketi'nin bir dönem Genel Sekreterliğini yapmış olan eski Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali'nin eşi Vahide Trabelsi, Cibali'nin sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Sivil kıyafetli güvenlik güçleri tarafından gözaltının gerçekleştirildiğini belirten Trabelsi, “Sabah saat 8 civarında evimize baskın yapan güvenlik güçleri tarafından herhangi bir sebep gösterilmeden Hemmadi el-Cibali’yi gözaltına aldılar. Güvenlik güçleri Cibali’nin Lavina’daki Ulusal Muhafız Kışlasında sorgulanacağını söylediler” ifadelerini kullandı.

Kocasının yakın zamanda açık kalp ameliyatı geçirdiğini kaydeden Trabelsi, Cibali’nin sağlık durumunun iyi olmadığını aktardı.

Nahda Hareketi üyesi Cibali, Aralık 2011 Aralık ayından 2013 Şubat ayına kadar Tunus’ta başbakanlık yapmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mayıs 2022’de “tehlikeli madde bulundurmak” suçlamasıyla eşiyle beraber gözaltına alınan Cibali, aynı gün serbest kalmıştı.

Son olarak 3 Eylül’de Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni ev hapsine alınmıştı. (AA)