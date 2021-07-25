Tunus'ta halk sokakta: Bazı kentlerde Ennahda binaları basıldı

Tunus'ta koronavirüs vakalarındaki artış, aşılamadaki yetersizlik, işsizlik ve ekonomik kriz nedeniyle binlerce kişi Başbakan Hişam Meşişi ve hükümetinin istifası talebiyle sokağa çıktı.

Başkent Tunus'ta düzenlenen gösteride halk Meşişi'nin istifası ve parlamentonun feshini talep etti.

Birçok kentte düzenlenen gösterilerde parlamentoda çoğunluğu elinde tutan İslamcı Ennahda partisi de öfkenin hedefindeydi.

Munastır, Sfaks, El Kâf ve Susa gibi kentlerde göstericilerin Ennahda binalarını bastığı ya da baskın girişiminde bulunduğu belirtilirken, Tuzer kentinde ise Ennahda'nın bölge merkezinin ateşe verildiği haberleri ajanslara yansıdı.

Tunus'ta son haftalarda koronavirüs vakalarında ve ölümlerde artış yaşanıyor.

Reuters'ın haberine göre göstericilerden 28 yaşındaki bir işsiz olan Nureddin Selmi "Artık sabrımız kalmadı. İşsizliğe bir çözümleri yok. Salgını kontrol edemiyorlar. Bize aşı veremiyorlar" dedi.

Tunus Başbakanı Meşişi bayram tatilinde aşı merkezlerinde yaşanan izdiham ve kaotik görüntülerin ardından Sağlık Bakanı'nı görevden almıştı.

Tunus Sağlık Bakanlığı'ndan bu ayın başında yapılan açıklamada pandeminin ağırlığı altında ülkedeki sağlık sisteminin çöktüğü itiraf edilmişti.

12 milyon nüfuslu ülkede Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 17 bini geçmişti.