Tunuslu sendikadan, ETUC Genel Sekreteri'nin sınır dışı kararına tepki

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabubi, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Esther Lynch'in ziyaretinin “küresel sendika dayanışması” kapsamında olduğunu söyledi.

Hammamet kentinde düzenlenen sendika toplantısında konuşma yapan Tabubi, Lynch’in istenmeyen kişi ilan edilmesini değerlendirdi.

Tabubi, “ETUC Genel Sekreteri Esther Lynch’in aramızda bulunmasının sebebi, küresel sendika dayanışması kapsamında bize destek olmak ve dayanışma içinde olduğunu göstermesidir” ifadelerini kullandı.

Kimseden bir güç beklentisinde olmadıklarını belirten Tabubi, “Biz gücümüzü ilkelerimizden, tarihimizden ve mücadelemizden alıyoruz. Bunun yanında uluslararası alanda sendikaların birbirine destek olması ve dayanışması gerekir” dedi.

Tunus, Lynch’e ülkeyi terk etmesi için 24 saat vermişti

TGİS’in çağrısı üzerine işçi haklarındaki eksikliklere tepki amacıyla 18 Şubat'ta Sfaks’ta düzenlenen eylemde konuşan Lynch, "Herhangi bir bölgede sendikaya yönelik bir saldırı varsa bu tüm dünyadaki sendikalara yönelik bir saldırı olarak kabul edilir" ifadeleriyle ETUC’un TGİS’e desteğini açıklamıştı.

Lynch’in açıklamalarını “ülkenin içişlerine karışmak” olarak değerlendiren Tunus yönetimi, Lynch’in istenmeyen kişi ilan edildiğini ve ülkeyi terk etmesi için 24 saati olduğunu duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in emri doğrultusunda, Sfaks kentinde Tunus Genel İşçi Sendikası tarafından düzenlenen gösteriye katılan ve açıklamalarda bulunan Esther Lynch, ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle istenmeyen kişi ilan edildi. Tunuslu yetkiler tarafından kendisine yapılan tebligatın ardından 24 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendi." ifadelerine yer verilmişti. (AA)