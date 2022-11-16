Tunceli Valiliği: Basın açıklaması ve etkinlikler, geçici süreyle izne bağlandı

Tunceli Valiliği, il genelinde basın açıklaması, gösteri yürüyüşü, stant açmak, konser gibi eylem ve etkinliklerin geçici süreyle izne bağlandığını bildirdi.

Bu çerçevede bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "Tunceli genelinde yapılması planlanan basın açıklaması, toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, açık yer toplantısı, protesto eylemi, oturma eylemi, anma programları, stant açmak, imza kampanyası düzenlemek, konser-şenlik gibi organizasyonlar ile afiş ve poster asmak, meşale yakmak gibi eylem ve etkinliklerin 19 Kasım günü saat 23.59'a kadar mülki amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, izinsiz yapılacak eylem ve etkinliklere müsaade edilmeyeceği vurgulandı. (AA)