Tuncay Özkan’dan çarpıcı iddia: THY çalışanları Kazakistan’da kurtarılmayı bekliyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, söz konusu tahliye ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir iddiada bulundu.
THY’nin bazı çalışanlarının halen ülkede kurtarılmayı beklediğini ifade eden Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“THY CEO’su İlker Aycı’nın Kazakistan’da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır. Kazakistan’da mahsur kalan THY çalışanlarının mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: