Tuncay Özkan’dan çarpıcı iddia: THY çalışanları Kazakistan’da kurtarılmayı bekliyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, söz konusu tahliye ile ilgili sosyal medya hesabından dikkat çekici bir iddiada bulundu.

THY’nin bazı çalışanlarının halen ülkede kurtarılmayı beklediğini ifade eden Özkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“THY CEO’su İlker Aycı’nın Kazakistan’da bıraktığı THY çalışanları kurtarılmayı bekliyor. Dışişleri Bakanlığı bu duruma kayıtsız kalmamalı, THY çalışanları derhal kurtarılmalıdır. Kazakistan’da mahsur kalan THY çalışanlarının mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum:

1- 30 Aralık tarihinde THY CEO’su İlker Aycı ve eşi Almatı'ya gelmek için yola çıkmışlar. 31 Aralık tarihinde bu ülkede yakınlarını ziyaret eden Aycı, olaylar başlayınca 5 Ocak’ta TK-6223 TC-JDR uçağına kaptanlar, load master ve teknik personeli alıp ülkeden ayrılmıştır.

'Şu ana kadar bizi arayan soran yok'

2-Şu ana kadar bizi arayan soran yok. Başkonsolos Türkiye'de. Otel güvensiz. İki gün önce oteli askerler bastı. Bir önceki gün isyancılar otele geldi. Dün bulunduğumuz yerin yakınında bir kişi öldürüldü. Toplam 30 THY 19 diğer şirket personeli Kazakistan’da kaldı.

3-İlker beyin eşinin kargo uçağı ile uçması kanunen yasak. Ayrıca uçakta 4 koltuk boş olmasına rağmen eşi hamile olan 1 pilot ve 2 kadın pilot uçağa alınmadı. İlaç kullanan kaptanların ilaçları bitiyor. Otelde güvenlik yok. Buranın istasyon müdürü ve konsolosluktan arayan yok.

Ekipler ulaşmadı

4-Durum çok iç acıcı değil açıkcası. Ayrıca televizyonlarda ekip ulaştı diye yanlış haber yapılıyor. Bu bilgiler yalan. Saygılarımla”