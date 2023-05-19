Tuncay Özkan'dan 15 dakikalık video: 'Bu durum itibar suikastına dönüşmüş durumda'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Twitter üzerinden 15 dakikalık bir video ile açıklama yaptı.

"Eyvallah, başlıyoruz" başlıklı videoda Özkan, “Fettullahçı arkadaşların uydurdukları bir yalan silsilesi üzerine, çok büyük paralar harcayarak, yaklaşık 1.5 milyonu aşkın tweet atarak feyk hesaplar ile oluşturdukları bir algı operasyonu ile karşı karşıyayız” dedi.

Tuncay Özkan ayrıca ANKA Haber Ajansı’nın sahibinin kendisi olmadığını söyledi.

Özkan, "İddia şu, ben ıslak imzaları tutanakları aldım gece iki üç arasında, bunları Saray'a götürdüm. Saray buna 95 milyon dolar ödedi.Nasıl ödedi ıslak imzalı tutanakları götürdüğüm için. Arkadaşlar ıslak imzalı tutanak ne demek? Bu tutanak seçime giren bütün partilere götürülüyor. Bu durum itibar suikastına dönüşmüş durumda" diye konuştu.

'Ne KRT ve de ANKA bana ait değil'

Tuncay Özkan'ın söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

"Bu iftirayı atanlar, Amerika'da ve Almanya'da kaçak yaşayan Fettullahçılar. Peki onların değirmenine kim su taşıyor? Yalı Çetesi. Yalı Çetesi'nin baş aktörü Soner Yalçın. İftira, yalan ve her türlü alçaklıkla Yalı Çetesi'nin içerisindeki arkadaşlarıyla birlikte kirli planlar uyguluyorlar. Bu planlar tutmayınca da iftiralarına devam ediyorlar. Çok yakın arkadaşları Bahar Feyza adında bir gazeteci var. Seçim gecesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmiş, orada bulunmuş ve orada öyle şeyler görmüş ki sayın İmamoğlu ve Yavaş'a o kadar kötü şeyler yapmışım ki... Bütün gazeteci arkadaşlar orada."

"Ne KRT ne de ANKA Haber Ajansı bana ait değil. Ama bana bir şey sorduklarında yardımcı oluyorum. Çünkü bu mesleğin en eski isimlerinden ve en iyi bilenlerden biri benim."

"Niye şimdi harekete geçtiler? İkinci seçimimizi engellemeye çalışıyorlar. İkinci seçimimizde biliyorlar ki biz Saray’ı yıkacağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı yeneceğiz. İçeride bir kavga varmış gibi gösterip bize seçimde kaybettirmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar. Biz kazanacağız. 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Ve biz Mustafa Kemal’in sancağını açıp Türkiye’yi daha güzel, daha aydınlık, daha mutlu insanların yaşadığı bir ülke haline getireceğiz. Bu iftiraların hepsinin hesabını soracağım. Sizi aldatmaya kalkmalarının bedelini onlara ödeteceğim. Size yemin ederek söylüyorum, asla sizi terk etmeyeceğim. Asla sizinle birlikte mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Ta ki Recep Tayyip Erdoğan düşene seçimi kaybedene, bu Saray düzeni değişene kadar, sonuna kadar CHP’nin Altı Ok’unun altında devrimci bir yürek olarak atmaya devam edeceğim."