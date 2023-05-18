Tuncay Özkan: Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu olacak, AK Parti ile o kadar güzel çalışacak ki...

CHP'li Özkan, HaberTürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Takip sistemimizde bir eksiklik yok. Neden Ekrem Bey ve Mansur Bey çıktılar. Onlar zaten Cumhurbaşkanı yardımcısı. Onların çıkıp anlatması kadar doğal bir şey yok. Evet, orada biz öndeydik. Açılan sandık sayısı sizin oy oranını veriyor. AA ile bizim parti verilerimiz arasında çok büyük bir fark vardı. Erdoğan 60'la başlamıştı, biz 50 ile başladı.

AA'nın manipülasyonu oldu. Açılan sandıklar veriler aynı. Bizim verilerimize ulaşanla AA'ya ulaşan aynı. Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğünden dolayı 60'dan başlattı. O zaman diliminde sandık sayısıyla bizi önde gösterdiği için, biz manipülasyon yapmadık.

ANKA bizim dışımızda, CHP verileri ile yapılmıyor. Neden durduğunu ANKA'ya sordum. Ne oldu dedim, itirazlar nedeniyle açılan sandıklardan kesin sonuç alınamadığı için veri girişi olmamış. 60'tan başlayıp aynı yerde bitirenle ANKA'nın sergilediği performans farklı. ANKA daha gerçekçi. Hakikat orada. AA 60'tan başlayıp psikolojik üstünlük sağlayınca, bunun amacını da biliyoruz. Sandık başındaki görevlilerimizi uzaklaştırmak istedi. Açılan ilk sandıklarda Genel Başkanımız yüzde 50'nin üzerindeydi.

'ANKA'nın sahibi değilim'

ANKA'nın sahibi benimle çalışmış arkadaş. Bu iddialar ondan dolayı kaynaklanıyor. 40 kere bunu açıkladı, tüm belgeleri açtı her şeyi koydu, yok. O söylese dahi benim böyle bir ajansım TV kanalım yok.

Veri girişi başka arkadaşımın sorumluluğunda. O gece herhangi bir aksaklık olmadı. Verilerde gecikme oldu. Bunun sebebi itirazlar. Önde çıktığımız her sandığa itiraz ettiler. Dışardan kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. 1 oyun peşindeyiz.

'AK Parti sarmaş dolaşken ben FETÖ'nün hedefiydim'

Açıklamasında belirttiği gibi, linç yaşıyoruz. Onursal Adıgüzel ve diğer arkadaşlarımızı linç yaşıyoruz. Açık olmak zorundayız ama toplumsal linç önü alınır gibi değil. 8 yaşındaki çocuk da 57 yaşındaki adam da oturup ağlıyoruz. 30 yıllık mücadelenin ürünüyüm ben. 6 ok benim sinemde kazılı.

AK Parti sarmaş dolaşken ben FETÖ'nün hedefiydim. Benim tutuklanmamda imzası olan Mesut Yılmaz diye FETÖ'cü yayıyor bu yalanları. Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar.

'AA yüzde 60'la verirken ANKA yüzde 40'la veriyordu'

Sayın Genel Başkanımız böyle alçakça şeyleri reddettiğimizi bu kumpaslara asla pirim vermemesi gerektiğini söyledi. Bizim habitatımızda FETÖ terör örgütünde barınması mümkün değildir. Bizim içimizde duramaz bile.

Sayın Başkanlar ellerindeki veriyle konuştu. ANKA bizim yayın organımız değil. AA neyse ANKA da o bizim için. AA yüzde 60'la verirken ANKA yüzde 40'la veriyordu. İletişimin paylaşılmasını isterim ama bu olanaklı mıdır bilmiyorum.

'AK Parti, Duran Kalkan'la işbirliği mi yapıyor?'

Seçim gecesi 2 milyon oyla Erdoğan'ı aşağı getirdi Sayın Genel Başkanımız. Sayın 13. Cumhurbaşkanı adayımızın Cumhurbaşkanı olacağına yüzde yüz inanıyoruz.

PKK lanet bir terör örgütüdür, Allah belalarını versin. FETÖ'nün de PKK'nın da.

Bizi seçtirmemek istiyorlar. Duran Kalkan diyor ki, bizim bu güne kadar en iyi anlaştığımız parti AK Parti'dir diyor. Bize olağanüstü olanaklar sağladı diyor. AK Parti, Duran Kalkan'la işbirliği mi yapıyor? PKK ile kim masaya oturuyorsa Allah belasını versin. Savcılar neden duruyor? Duran Kalkan'ın açıklamaları nedeniyle soruşturma açacaklar mı? CHP, Oslo'da görüşme yapmadı.

'HDP'ye hiçbir söz vermedik'

HDP'ye hiçbir söz vermedik. CHP'de Genel Başkan'dan milletvekiline kimse gizli kapaklı söz vermez. Görüşme yapmak söz vermek AK Parti'nin geleneğinde var. Tüm sorunların çözümü Meclis'te olmalı. Kapalı kapılar ardında kimseye söz vermeyiz.

'Bunu yapay olarak güvenlik endişesini o yarattı, sonucu aldı'

Hem kendi sistemimizde hem anketlerde Kılıçdaroğlu'nun anketlerde birinci çıkması olanaklıydı. Her televizyon 15'er dakikalık yayına soktu. Saniyesi 22 bin lira. Reklam parası vermedi. Günde 2-3 konuşma yaptı. 15'er dakikadan 35-40 dakika terör örgütleriyle iç içe propagandası yaptı. Biz böyle bir şeyi hiçbir ölçümde görmedik. Bunu yapay olarak güvenlik endişesini o yarattı, sonucu aldı. Halkımızla konuşacağız, terör örgütlerine müsamaha yoktur.

'CHP geldiğinde hepsini işten çıkaracak'

Deprem bölgesindeki insanlarımızın oy verme potansiyelinin altında yatan şey, her aileden 1 kişiyi işe almış olması. Kamu görevlileri tarafından hangi propagandaların deprem bölgesinde yapıldığını söyleyebilir miyim? CHP geldiğinde hepsini işten çıkaracak. Kamu gücünü böyle pervasızca kullanan böyle iktidar yok.

'AK Parti ile o kadar güzel çalışacak ki...'

Deprem bölgesindeki her yurttaşım için ağlıyorum. Onlara hakaret eden herkes terbiyesiz, ahlaksız, erdemsizdir. O insanların travması, yaşadıkları sorunlar. Orayı bir kez gören gider ellerini öperler, kime oy verirlerse versinler. Biz orada insanlarla köprü kuracağız. Bizim projemiz onların 1 yıl içerisinde 1 kuruş ödemeden ev sahibi olmalarıdır.

Cumhurbaşkanlığını kesin kazanacağız. Bu millet denge arar, uzlaşı arar. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu olacak. AK Parti ile o kadar güzel çalışacak ki, tüm dünyada demokrasiye örnek gösterilecek."