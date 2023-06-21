Tunç Soyer’den 'değişim' bildirisi: 'Sosyal demokrat değerlere sahip çıkma vakti'

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, parti içindeki tartışmalara dair yayımladığı ‘yeni siyaset belgesi’nde seçimlere dair özeleştiri yaparak “Susmanın değil, konuşmanın tam zamanı” dedi.

Tunç Soyer imzalı metinde CHP’nin millet ittifakının "selameti" gereği sol söylemlerden uzaklaştığı bu yüzden de parti politikalarının halka anlatılamadığı eleştirisi yapıldı.

“Şimdi konuşma vakti” diyen Soyer, "sosyal demokrat değerlere sahip çıkma" çağrısı yaptı.

Belgede "sivil, demokratik bir anayasa" çağrısıyla birlikte Türkiye siyasetine öneriler de yer aldı.

"CHP’de değişim ve yenilik" başlıklı bölümdeyse seçimler sonrası partideki eksiklik ve kusurlar nedeniyle değişime ihtiyacın bulunduğu vurgusu yapıldı.

‘Yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyaç var’

Soyer, şunları söyledi:

“Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek dinamizmi ve esnekliği partiye kazandıracak yeni bir örgütlenme anlayışına ihtiyacımız var.

Elbette, CHP’de gereken köklü değişim hakkındaki düşünce ve görüşlerimizi partinin yetkili kurullarında müzakere edeceğiz ancak şimdilik şu kadarını belirtelim ki, öncelikle yeni bir üye yapılanmasına ihtiyaç var. Bir milyon 350 bin civarında olan üye sayısını en kısa sürede iki-üç katına çıkarmak zorundayız.''

"Geniş özeleştiri buluşmaları" yapılması gerektiği söylenen belgede, parti tüzüğünün de demokratik bir şekilde yenilenmesi çağrısı yapıldı.