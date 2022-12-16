Tunç Soyer'den Buca Cezaevi alanı çıkışı: Gerekirse orada ölürüz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen yerel yönetimler konferansına katıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Soyer Buca Cezaevi alanına ilişkin konuştu. Soyer şunları söyledi:

"Bazı meseleler var ki bıçak kemiğe dayanıyor. Orada sürdürdüğümüz mücadelede çıtayı başka bir yere taşımak gerekiyor. Bunun iki örneği var. Biri asbestli Sao Paulo gemisi. Getirtmeyeceğiz, İzmir'e sokmayacağız, dedik ve getirtmedik. Şimdi ikinci bir şey yaşıyoruz. Buca’da cezaevinin yıkıldığı alanda mülkiyet el değiştirdi. Kamunun olan bir şeyi özel mülkiyete çevirdiler. Orada imalat yapmaya çalışıyorlar. Gerekiyorsa orada ölürüz. Dedik ki yaptırtmayacağız. Yine söylüyorum yaptırtmayacağız."