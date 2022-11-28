Buca Cezaevi arazisinin imara açılmasına karşı dava açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP'li üyeleri, yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının iptal edilmesi istemiyle dava açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, "Buca Cezaevi alanı halkındır ve yeşil alan olacaktır. Oraya inşaat yapamayacaklar" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP'li üyelerinin yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi önünde bir araya geldi.

Meclis üyeleri ile başkanlar, yoğunluk artışı getireceği, alanın yapılaşmaya açılacağı ve yeşil alan miktarının azaltılacağı gerekçesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisi için hazırladığı imar planlarının iptal edilmesi için İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne dava dilekçesi verdi.

ANKA'dan Abdullah Çelebi'nin haberine göre adliye önünde, meclis üyeleri adına CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın basın açıklaması yaptı. Aydın, şöyle konuştu:

"Buca Cezaevi eski alanının kamu yararına aykırı şekilde kullanılmasına karşı çıkmak için hep birlikteyiz. Nasıl ki bundan önce ‘O metro Buca’ya gelecek, biz haklıyız, hukuken hiçbir eksiğimiz yok’ dedik ve öyle de oldu. Nasıl ki ‘Asbest yüklü Sao Paulo gemisini İzmir’e sokmayacağız’ dedik. Çünkü halkıydık, çünkü doğru bir şeyi savunuyorduk ve o gemiyi geri gönderdik. Bütün İzmir halkı ve bileşenleri olarak bunu başardık. Şimdi de diyoruz ki ‘Buca Cezaevi alanı halkındır ve yeşil alanı olacaktır’. Oraya o inşaatı yapamayacaklar. Çünkü biz haklıyız, çünkü biz hukuken doğru yerdeyiz. İzmir halkının seçilmiş temsilcileri olarak, İzmir halkının haklarını savunma görevimizi yerine getiriyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, Buca Cezaevi'ni inşaata ve ranta açan sözde, bakanlığın hukuka aykırı, kamu yararına aykırı kararına karşı planının iptali için dava açmaya geldik.

İçinde bulunduğumuz dönemin bütün hukuksuzluğuna, yargının içinde bulunduğu bütün sorunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi, hukuka inanmaya devam ediyor. Sorunları demokratik ve meşru yollarla çözmeye, hakkını aramaya devam ediyor. İzmir halkına şunu söylemek istiyoruz. Bizim yanımızda olun, birlikte hareket edelim. Buca Cezaevi alanını ranta ve talana açmalarına izin vermeyelim. İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında biz Kordon'da 100. yılı gururla kutlarken beyefendiler, tapu merkezinde bu araziyi sattılar. Kaça sattıklarını bilmiyoruz. Ne yapacaklarını biliyoruz. İzmir halkı ve Cumhuriyet Halk Partisi, buna izin vermeyecek. Çünkü hakkı, hukuku ve adaleti biz savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Buca cezaevi halkındır, halkın kalmaya devam edecek."

İzmir Büyükşehir Belediyesi de dava açmıştı

İzmir'de 1959 yılında açılan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu (Buca Cezaevi), 30 Ekim İzmir depreminin ardından Adalet Bakanlığı tarafından kapatılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 57 bin 468 metrekarelik Buca Cezaevi arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenlemenin iptali için yargıya başvurmuştu. Dava dilekçesinde, cezaevi arazisini içeren parsellerin ‘rezerv yapı alanı’ olarak ilan edilmesinin Buca’daki nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağı belirtilerek hukuka, kamu yararına, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu gibi gerekçelerle söz konusu işlemin iptali istenmişti.