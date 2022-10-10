AKP'li vekil yıkılan Buca Cezaevi alanının nasıl kullanılacağını açıkladı

İzmir'de bulunan Buca Cezaevi yıkıldıktan sonra yıkım ihalesinin iptaline karar verilmiş, cezaevi alanının ne şekilde kullanılacağı ise merak konusu olmuştu. Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yıkılan alan için hazırladığı planı askıya çıkardığını belirtti.

Otopark, yeşil alan, eğitim alanı, kapalı pazar yeri

Hazırlanan plan ile alana yeni bir yeşil alan, park, otopark, eğitim alanı, belediyenin kapalı pazar yeri yapılacağını aktaran Kaya, "Bakanlığımızın hazırladığı plan, Bucalı ve İzmirli hemşehrilerimizin hassasiyetleri, kentimizin ihtiyaçları, kurumların beklentileri dikkate alınarak titizlikle hazırlandı. Buca’mıza ve İzmir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.